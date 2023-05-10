Улицу Магистральную в Рязани отремонтируют за 165 млн рублей

Управление благоустройства администрации Рязани объявило закупку на ремонт улицы Магистральной. Обновить покрытие дороги и тротуаров, сделать наружное освещение планируется на участке между перекрестками с улицей Октябрьской и Станкозаводской.

Максимальной ценой контракта заказчик обозначил 164 млн 581 тыс. рублей. Срок выполнения работ - до 15 октября 2023 года.

Прежде чем выйти на объект, будущий подрядчик в течение 30 дней должен будет разработать рабочую документацию и согласовать ее. В числе прочего предстоит выполнить светотехнический расчет.