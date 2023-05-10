Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 7:43

«Не считай убитых на пути Аллаха мертвыми». Глава рязанских мусульман поздравил с Днем Победы цитатой из Корана

Цитатой из Корана поздравил с Днем Победы глава рязанских мусульман
Источник:kp.ru
Рашид Бултачеев с вдовой участника Великой Отечественной войны в деревне Ахматово Касимовского района.

Рашид Бултачеев с вдовой участника Великой Отечественной войны в деревне Ахматово Касимовского района.

Глава Духовного управления мусульман Рязанской области Рашид Бултачеев поздравил жителей региона с Днем Победы цитатой из Корана. Лидер рязанских мусульман репостнул на своей странице картинку с аятом №169 из суры «Семейство Имрана»:

«Никоим образом не считай убитых на пути Аллаха мертвыми. Нет, они живы и получают удел у своего Господа».

«Аллаhу акбар!» - подписал картинку имам-мухтасиб.

«Аллаhу акбар!» - подписал картинку имам-мухтасиб.

Мусульмане участвовали во многих мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. В мечетях Рязанской области, молельных домах и комнатах, возносили молитвы за мусульман: отцов и дедов, погибших в Великой Отечественной войне.