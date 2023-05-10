«Не считай убитых на пути Аллаха мертвыми». Глава рязанских мусульман поздравил с Днем Победы цитатой из Корана

Рашид Бултачеев с вдовой участника Великой Отечественной войны в деревне Ахматово Касимовского района.

Глава Духовного управления мусульман Рязанской области Рашид Бултачеев поздравил жителей региона с Днем Победы цитатой из Корана. Лидер рязанских мусульман репостнул на своей странице картинку с аятом №169 из суры «Семейство Имрана»:

«Никоим образом не считай убитых на пути Аллаха мертвыми. Нет, они живы и получают удел у своего Господа».

«Аллаhу акбар!» - подписал картинку имам-мухтасиб.

Мусульмане участвовали во многих мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. В мечетях Рязанской области, молельных домах и комнатах, возносили молитвы за мусульман: отцов и дедов, погибших в Великой Отечественной войне.