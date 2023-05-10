Удручающая статистика. Почему рязанки стали меньше рожать

В 2022 году в Рязанской области родился 6971 ребенок, что на 1063 новорожденных или на 13,2% меньше, чем годом ранее. В России это третья строчка снизу в рейтинге динамики рождаемости. Рязань обошла только Карелию и Псковскую область.

С 2016 года, который с точки зрения демографии был лучшим в новейшей истории нашего региона, падение составило 45%. Ежегодное число родившихся за это время снизилось с 12792 до 6971.

Почему рязанки перестают рожать? В чем причина такого демографического провала в регионе? Постараемся ответ на этот вопрос получить с помощью наших читателей, а точнее – читательниц. Приглашаем принять участие в опросе женщин.

Почему рязанки перестают рожать?

- Ребенок – это очень дорого, денег не хватает;

- Хочется пожить «для себя»;

- Иметь ребенка «не модно»;

- Нет надежного человека, с которым можно завести семью и детей;

- Нет уверенности в будущем;

- На первом месте – карьера.

Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». Но лучше всего – подписаться на канал по ссылке и не только участвовать в опросах и конкурсах, но и быть в курсе всех важных событий и обсуждений. Присоединяйтесь!