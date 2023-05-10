В 13 районах Рязанской области 10 мая отключат электричество. Список населенных пунктов и график

Сорок 90 сел и деревень Рязанской области останутся без электричества 10 мая.
В среду, 10 мая 2023 года, в 13 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители сорока населенных пунктов.
Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рязанский район:
- поселок Новоселки, деревня Рожок, село Казарь, деревня Аксиньино, деревня Турлатово, село Шумашь — с 10:00 до 16:00.
Рыбновский район:
- село Срезнево, село Горяйново, деревня Войнюково — с 10:00 до 16:00.
Михайловский район:
- деревня Каменный Хутор-1, село Роговое, село Покровское-1, село Чурики — с 10:00 до 17:00.
Касимовский район:
- село Ардабьево — с 10:00 до 16:00.
Сасовский район:
- поселок Перша, село Паники, поселок Сенцово — с 09:00 до 17:00.
Ермишинский район:
- село Свестур — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- село Ижевское, село Орехово, деревня Добрянка, село Ижевское, село Лакаш, деревня Папушево — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Катагоща, деревня Суворовка, деревня Нечаевка — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- село Октябрьское, поселок Пронск (улица Маничкина, переулок Болотный) — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- деревня Николаевка, село Константиново, деревня Заполье, село Мосолово, деревня Кривцово, село Задубровье, село Тимошкино — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Неустроево, деревня Ивкино — с 09:00 до 17:00.
Ряжский район:
- село Куровщино — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- село Гребнево — с 09:00 до 17:00.