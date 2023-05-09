Рязанские энергетики почтили память героев Великой Отечественной войны

Накануне 9 Мая энергетики возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.

Накануне 9 Мая энергетики возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. В торжественной церемонии приняли участие сотрудники исполнительного аппарата филиала и и.о. заместителя генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» – директора Александр Звягинцев.

Участники Совета молодежи провели акцию «Георгиевская ленточка»: символ воинской доблести и славы получили все работники предприятия. В актовом зале прошел праздничный концерт с участием молодых специалистов. Для гостей звучали песни и стихи о войне.

Участники Совета молодежи провели акцию «Георгиевская ленточка».

Также венки к памятникам воинской славы и доблести возложили сотрудники всех РЭС.

Кроме того, накануне праздника специалисты филиала организации чествовали бывших работников предприятия, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. На сегодняшний день в Рязанской области проживают 11 ветеранов «Рязаньэнерго»: 2 участника Великой Отечественной войны и 9 тружеников тыла. Всем им были вручены памятные подарки.

Накануне праздника специалисты филиала организации чествовали бывших работников предприятия, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

«День Победы – праздник, который близок и дорог сердцу каждого человека. Этот день близок и дорог каждому из нас, ведь в России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. 9 Мая мы встречаем с чувством особой гордости и признательности всему поколению героев. Они являются для нас примером патриотизма, источником нравственной силы и верности долгу», – отметил и.о. заместителя генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» – директора Александр Звягинцев.