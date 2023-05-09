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НовостиОбщество9 мая 2023 12:02

Церемония возложения цветов к монументу на площади Победы в Рязани состоялась 9 мая

Перед участникам мероприятия торжественным маршем прошел почетный караул
Источник:kp.ru
Губернатор Павел Малков возлагал цветы вместе с участником Великой Отечественной войны Леонидом Окрутом.

Губернатор Павел Малков возлагал цветы вместе с участником Великой Отечественной войны Леонидом Окрутом.

Утром 9 мая в Рязани прошла церемония возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса на площади Победы. Ее участниками стали ветераны, представители органов власти, правоохранительных структур, духовенства, общественных организаций, а также военнослужащие Рязанского гарнизона и курсанты.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор Павел Малков возлагал цветы вместе с участником Великой Отечественной войны Леонидом Окрутом.

Перед участникам мероприятия торжественным маршем прошел почетный караул. От парада и шествия участников акции «Бессмертный полк» в День Победы, напомним, в Рязани отказались.

В церемонии приняли участие ветераны.

В церемонии приняли участие ветераны.