Церемония возложения цветов к монументу на площади Победы в Рязани состоялась 9 мая

Губернатор Павел Малков возлагал цветы вместе с участником Великой Отечественной войны Леонидом Окрутом.

Утром 9 мая в Рязани прошла церемония возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса на площади Победы. Ее участниками стали ветераны, представители органов власти, правоохранительных структур, духовенства, общественных организаций, а также военнослужащие Рязанского гарнизона и курсанты.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор Павел Малков возлагал цветы вместе с участником Великой Отечественной войны Леонидом Окрутом.

Перед участникам мероприятия торжественным маршем прошел почетный караул. От парада и шествия участников акции «Бессмертный полк» в День Победы, напомним, в Рязани отказались.