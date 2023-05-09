С Днем Победы рязанцев поздравил губернатор Павел Малков. Фото: t.me/pavelmalkov_officia

9 мая губернатор Павел Малков через свой Telegram-канал поздравил жителей Рязанской области с Днем Победы. Он отметил, что этот день навсегда останется священным праздником, «символом воинской славы, мужества и доблести».

«Вся страна сплотилась ради Победы над фашизмом и мирного будущего. Миллионы советских людей, сотни тысяч рязанцев сражались на фронте и трудились в тылу. Их патриотизм – пример для всех нас», - говорится в тексте поздравления.

Также глава региона отдал дань памяти павшим:

«Мы не забудем, какой ценой досталась Победа, и тех, кто отдал жизни, защищая Родину», - написал Павел Малков.