Из-за перекрытия улиц в центре Рязани 9 мая изменяются маршруты общественного транспорта

Первомайский проспект в Рязани 9 мая начнут перекрывать с 17:00.

9 мая на время перекрытий в центре Рязани изменяются маршруты общественного транспорта. Список этих изменений публикует пресс-служба городской администрации. Ранее сообщалось, движение на каких конкретно участках и на какой период закроют в День Победы.

С 7:00 до 18:00 перекрыта площадь Соборная и ряд прилегающих участков. В связи с этим троллейбусы №1 временно ездят до площади Мичурина, а маршрутка №90 вместо улицы Семинарской следует по Первомайскому проспекту.

С 17:00 начнется перекрытие движения в районе площади Победы, включая часть Первомайского проспекта, и продлится оно ориентировочно до 18:40.

Троллейбусы №№1, 9, 10, 16 с Московского шоссе в это время будут доезжать только до ТД «Барс», «пятерки» - только до Театральной площади. Автобусы №2 от Рязани-2 пустят по улицам Чкалова, Весенней и Высоковольтной, тогда как №№7, 13, 15 и 24 будут объезжать по Вокзальной улице (через Рязань-1).

Аналогично через Рязань-1 временно поедут маршрутки №№41, 46, 47, 53, 66, 68, 73, 75, 77, 88, а маршрутки №№58, 30,50, 71, 95 - через улицы Чкалова, Весеннюю и Высоковольтную.

С 18:40 до 19:30 Первомайский проспект будет перекрыт от улицы Дзержинского до площади Ленина. Движение автобусов маршрутов №№7, 13, 15, 24, 41М2, 46М2, 47М2, 53М2, 66М2, 68М2, 73М2, 75М2, 77М2, 88М2, 90М2 остановится. Автобусы №№11, 17, 21 продолжат курсировать, но по улице Семинарской. Троллейбусы №3 со стороны Песочни в эти 50 минут будут разворачиваться на площади Свободы.