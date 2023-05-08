Отошел за палатку, а через минуту прогремел взрыв. На отдыхе в Подмосковье серьезно пострадал инженер-химик из Рязани

Травмированный рязанец пояснил, что у него в руках взорвалась пиротехника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московской области в результате взрыва серьезно травмировался инженер-химик из Рязани. Инцидент произошел в Сергиево-Посадском городском округе в окрестностях деревни Взгляднево.

Как сообщает издание «МК», пострадавшим оказался 34-летний Евгений Пахомов – сотрудник отдела физико-химических и радиологических исследований Рязанской областной ветлаборатории. Мужчина не только профессионально занимается химией, но и всерьез увлечен этой наукой. В тот день он отправился с другом в мини-поход. Мужчины установили палатки и разожгли костер, чтобы приготовить еду. Взрыв произошел, когда рязанец отошел в сторону.

- В какой-то момент инженер-химик отошел за палатку, а буквально через минуту прогремел мощный взрыв. С тяжелейшими травмами пострадавший был госпитализирован, - пишет издание.

Как пояснил сам пострадавший, у него в руках взорвалась пиротехника. Версию подтвердил и свидетель произошедшего – сотрудник одного из подразделений Курчатовского института, с которым рязанец и отправился в поход.