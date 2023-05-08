В Рязанской области днем 9 мая потеплеет до +15 градусов, но сохранятся ночные заморозки

Ночные заморозки сохранятся в Рязанской области во вторник, 9 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Праздничный день 9 мая в Рязанской области выдастся относительно теплым, но с ночными заморозками. Их, судя по опубликованному прогнозу, синоптики областного филиала Росгидромета ожидают на всей территории региона.

Предстоящей ночью столбики термометров в Рязани и области покажут 0…-4 градуса, местами +1 по Цельсию, днем при переменной облачности воздух прогреется до +10…+15. Осадков во вторник синоптики не обещают.

Небольшой дискомфорт принесет лишь прохладный северный ветер. Ночью слабый, 2 – 7 метров в секунду, днем он окрепнет до 5 – 10 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет немного падать, но останется по-прежнему высоким – 758 мм ртутного столба.

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