Машины в кювете, четыре человека – в больнице. Серьезное ДТП случилось на трассе в Рязанской области

Автомобили получили значительные механические повреждения. Фото: vk.com/evakuatortuma

Серьезное ДТП случилось вечером 7 мая в Клепиковском районе. На 215 километре автомобильной дороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов на скорости столкнулись Skoda и Volkswagen. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что Skoda Rapid, за рулем которой находился 28-летний житель Владимирской области, врезался в Volkswagen Polo с 25-летним водителем в салоне. Ранее в группе «Эвакуатор Тума» сообщалось, что машины после столкновения вылетели в кювет.

В ДТП пострадали четыре человека: 22-летний, 21-летний и двое 17-летних пассажиров «Шкоды». С травмами их всех на скорой отвезли в больницу. Судя по фотографиям с места дорожного происшествия, оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.

В ДТП пострадали четыре человека, всех госпитализировали. Фото: vk.com/evakuatortuma

Обстоятельства и причины аварии в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции.