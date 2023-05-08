Ночь 7 мая в Рязани стала самой холодной за всю историю метеонаблюдений

Заморозки в Рязани в ночь на 7 мая побили температурный рекорд. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ночь на 7 мая 2023 года температура воздуха в Рязани побила все рекорды холода. Под утро столбики термометров в черте города опускались до показателей в -3,5 градусов. Об этом сообщает Телеграм-канал «Фобос».

Такая ночная температура – самая низкая в этот день за всю историю метеонаблюдений. Помимо Рязани, почти мартовский мороз ощущался в таких городах, как Смоленск, Брянск, Владимир, Коломна, Тула, Орел, Тамбов и ряде других.

Между тем, синоптики рязанского филиала Росгидромета ожидали сильное понижение ночной температуры. По их прогнозам, под утро 7 и 8 мая столбики термометров в Рязани и области могли опуститься до 0…-5 градусов.