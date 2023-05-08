Число пострадавших растет. Роспотребнадзор опубликовал недельную статистику по укусам клещей в Рязанской области

За неделю число пострадавших от укусов клещей в Рязанской области сильно увеличилось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жизнедеятельность клещей в Рязанской области набирает обороты. За минувшую неделю с 1 по 7 мая 2023 года паукообразные покусали 74 человека, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период с 24 по 30 апреля. Данные статистики в понедельник, 8 мая, опубликовала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- Управление Роспотребнадзора по Рязанской области информирует, что по данным оперативного мониторинга на прошедшей неделе в медицинские организации Рязанской области обратилось 74 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 22 ребенка, - говорится в сообщении ведомства.

При этом, неделей ранее число пострадавших не превышало 33 человек. В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что потенциально опасными местами для человека по-прежнему остаются леса, лесопарки, дачные участки и кладбища. В ведомстве советуют не пренебрегать простыми правилами безопасности при нахождении на природе, а при обнаружении присосавшегося клеща – вовремя обратиться за помощью.