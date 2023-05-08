Работники Транснефть-Верхняя Волга в преддверии Дня Победы облагородили 10 мемориалов в Рязанской области.

В преддверии Дня Победы работники АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнили благоустройство мемориалов в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Эти мероприятия прошли в девяти регионах производственной деятельности компании, в том числе в Рязанской области.

«Волонтеры предприятия выполнили окраску и ремонт памятников, привели в порядок территории мемориальных комплексов и братских захоронений. В общей сложности приведен в порядок 41 мемориальный объект», - рассказали в пресс-службе АО «Транснефть-Верхняя Волга».

В общей сложности волонтеры компании привели в порядок 41 мемориальный объект в девяти регионах.

Трудовой десант Рязанского районного нефтепроводного управления (РНУ) провел такие акции в десяти населенных пунктах, включая Дягилевское захоронение воинов Великой Отечественной войны.

В Нижегородской области работники Горьковского РНУ облагородили прилегающую территорию обелисков в четырнадцати населенных пунктах.

В Псковской области благоустроена братская могила воинов, погибших в 1943 году в деревне Беседино, и отремонтирован постамент памятника в городе Великие Луки.

Волонтеры из Володарского РНУ привели в порядок памятники в деревне Никольское (городской округ Солнечногорск) и еще семи подмосковных деревнях и поселках.

Аналогичные акции прошли Тульской, Владимирской, Кировской, Ивановской, областях и Республике Марий Эл.

Благотворительные и волонтерские проекты перед 9 мая АО «Транснефть-Верхняя Волга» реализует ежегодно. Компания уделяет большое внимание поддержке пенсионеров из числа бывших работников, а также оказывает помощь нижегородскому отряду «Курган» в проведении поисковых работ в Бельском районе Тверской области.