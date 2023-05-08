Павел Малков рассказал о своих родных, прошедших Великую Отечественную войну

Дедушки губернатора Павла Малкова - участники Великой Отечественной войны. Фото: t.me/pavelmalkov_official.

В преддверии 9 мая губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну. Пост глава региона разместил в своем Телеграм-канале.

Так, дедушка и почти полный тезка Павла Викторовича Павел Иванович Малков ушел на войну добровольцем в самом ее начале, ему было 17 лет. Там он окончил курсы лейтенантов в ускоренном режиме и воевал до самого Дня Победы. В боях был ранен дважды – в ногу и лицо. Его будущей супруге Екатерине Ивановне в силу возраста участвовать в войне не пришлось – в мае 1945 года ей только исполнилось 18 лет.

- Его будущей супруге и моей бабушке Екатерине Ивановне в год окончания войны только исполнилось 18 лет, она училась на повара. После прохождения конкурсного отбора ее направили в составе делегации нашей страны готовить еду для участников Потсдамской конференции, - написал Малков.

Второй дедушка губернатора Борис Иванович Федоров рвался на фронт, но его не пустили, так как у него была ответственная работа в тылу. Он трудился на заводе и руководил тремя цехами по производству снарядов. Его супруга Вера Михайловна работала на авиационном заводе в группе расчета крыла советского одномоторного самолета-истребителя Як-3.