Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Сараевском районе

Деревянный жилой дом сгорел дотла ночью 8 мая в Сараевском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трагический пожар произошел в ночь на 8 мая в жилом доме в Сараевском районе. Огонь охватил деревянную постройку в селе Муравлянка. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 04.07. По адресу немедленно выехали четыре машины и 11 человек личного состава. К моменту прибытия пожарных горели одноэтажный дом и хозяйственная постройка.

Несмотря на предпринятые меры, спасти жизни двоих человек не удалось, погибли мужчина и женщина 1976 года рождения. Оба строения – дом и хозяйственная постройка – сгорели дотла. Причины пожара и обстоятельства ночного ЧП теперь предстоит выяснить специалистам.