Видимо, так выглядит скорбь. Муж умершей рязанки в квартире с 16 собаками отправил фото трупа в общедомовой чат

Муж погибшей в квартире с собаками рязанки выкладывал фото трупа в общедомовой чат.

Муж умершей 40-летней женщины отправил фотографии полуразложившегося трупа в общедомовой чат. Скриншот из чата выложил tg-канал «Усы Куракиной».

«Убитый горем муж выложил фото погибшей жены в общедомовой чат, а после с удовольствием отправлял соседям. Видимо, так выглядит скорбь», - говорится в описании фото.

По предварительным данным, тело мертвой женщины обнаружили в одной из квартир дома №1 по улице Брестской. Полуразложившийся труп лежал в коридоре, вокруг метались 16 голодных собак породы кане-корсо. Все жилище было загажено экскрементами и больше походило на хлев. Следователи в настоящее время устанавливают точную причину смерти женщины.