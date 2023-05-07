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НовостиЭкономика7 мая 2023 16:43

Рязанские предприятия привезли в Египет конфеты, стекло и канцелярские изделия

Восемь предприятий Рязанской области участвуют в бизнес-миссии в Египте
Источник:kp.ru
Восемь предприятий Рязанской области устанавливают деловые контакты с египетскими партнерами.

Восемь предприятий Рязанской области устанавливают деловые контакты с египетскими партнерами.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Восемь рязанских предприятий крупного, среднего и малого бизнеса участвуют в бизнес-миссии в Египте. Потенциальным партнерам из арабской республики предлагают изделия из стекла, медицинские изделия, канцелярские товары, а также кондитерскую продукцию и многое другое. Новостью поделилась зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

«Экономическое сотрудничество Рязанской области с Египтом активно развивается. В прошлом году в Египет экспортировали офтальмологический инструмент, вентиляционное оборудование, крепеж из черных металлов. Из Египта импортируем продукцию химической промышленности», - сообщила чиновница.