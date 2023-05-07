Северное сияние в ночь на 8 мая можно наблюдать в небе над Рязанью

В Рязанской области вечером 7 мая ожидается полярное сияние. Фото: Александр ГЛУЗ

В ночь на 8 мая над Рязанской область жители региона снова смогут наблюдать северное сияние. Любители астрономии из сообщества Rznastro начнут наблюдения в 21:30 на пляже у Ласковского озера.

«Желающие могут присоединиться к нам или наблюдать самостоятельно за городом, подальше от источников света», - говорится в сообщении.

Не так давно, 23 апреля, рязанцы наблюдали северное сияние не только в Рязани, но в других районах региона. Явление было настолько ярким, что видно его было невооруженным взглядом и в микрорайоне Канищево, и в городе Касимове (читать подробнее).