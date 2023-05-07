Около 1 тысячи рязанских детей находятся под наблюдением из-за психических расстройств

Ситуация с психическими расстройствами у детей в Рязанской области остается стабильной. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Рязанской области остается стабильной распространенность психических расстройств у детей. Под диспансерным наблюдением в связи с наличием хронических психических расстройств с тяжелыми болезненными проявлениями в 2022 году находилось 955 детей. В 2021 году таких детей было 956, в 2020 – 929. Цифры привела уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

По словам омбудсмена, для ранней диагностики заболеваний и своевременного лечения проводится диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате проверки деятельности Солотчинской школы-интерната выяснилось, что назначения врачей-специалистов в полной мере не выполняются.

«Одной из причин сложившейся ситуации явилась неукомплектованность учреждения медицинским персоналом. В результате нашей совместной работы с руководством учреждения, профильными министерствами удалось решить вопрос с кадровым обеспечением медицинскими работниками детского учреждения. Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости усиления контроля за медицинским обеспечением воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - говорится в докладе Анжелики Евдокимовой.

Кроме того, стало известно, что дети в Рязанской области стали чаще убегать не только из дома, но и интернатов. И вот почему (читать подробнее).