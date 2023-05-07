Количество подростков, употребляющих наркотики в Рязанской области, увеличилось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанской области увеличивается количество подростков, употребляющих наркотики. Это происходит «несмотря на проводимую в регионе профилактическую работу», сообщает уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Профилактический медицинский осмотр на употребление наркотиков прошли 22 130 обучающихся, выявлено три случая.

«В образовательных организациях, где установили факты употребления несовершеннолетними наркотиков, специалисты проводили адресную коррекционную работу», - говорится в докладе омбудсмена.

Но количество детей и подростков, состоящих на диспансерном наблюдении с наркологическими проблемами, снизилось. На конец 2022 года на учете состояли 83 человека, из них по алкоголю – 53, по наркотикам – 27. В 2021 году на учете стояло 89 человек (62 – по алкоголю и 69 по наркотикам), в 2020 году – 101 (69 – по алкоголю, 20 – по наркотикам).

Скончались 96 детей в Рязанской области в 2022 году. Названы основные причины (читать подробнее).