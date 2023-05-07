Старинная усадьба Дубовицких-Мерхелевичей загорелась под Рязанью

Под Рязанью загорелась заброшенная старинная усадьба. Фото: скриншот видео с канала "Бюро экстремальных путешествий".

Воскресным утром 7 мая под Рязанью загорелась заброшенная старинная усадьба. По информации ГУ МЧС России по Рязанской области, пожарные локализовали возгорание на площади 10 кв. метров.

В результате возгорания никто из людей не пострадал. В настоящее время специалисты МЧС устанавливают точную причину возгорания.

По данным портала «Альтернативный путеводитель», усадьбу построил в конце XVIII века помещик Петр Дубовицкий. Через столетие усадьба по женской линии перешла к последним ее владельцам — Мерхелевичам.

Известно, что усадьбу посещал художник Владимир Маковский, там долгое время жил и работал поэт Алексей Жемчужников.