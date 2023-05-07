СК выясняет причину смерти 40-летней рязанки в квартире с 16 собаками

СК проводит проверку после обнаружения трупа рязанки в квартире с 16 собаками. Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту обнаружения трупа 40-летней рязанки в квартире с 16 собаками на улице Брестской проводится доследственная проверка сотрудниками Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области. Следователям предстоит установить точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства случившегося.

Труп рязанки обнаружили в захламленной квартире одного из ЖК на улице Брестской. Сотрудники службы по контролю за безнадзорными животными вывезли из квартиры 16 собак породы кане-корсо (читать подробнее с фото).