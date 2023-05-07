На 91 беременную несовершеннолетнюю в Рязанской области пришлось восемь абортов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество случаев беременности несовершеннолетних в Рязанской области вызывает тревогу. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова, приведя следующие цифры:

- в 2022 году забеременела 91 несовершеннолетняя, количество подростковых абортов - восемь;

- в 2021 году – 93, количество подростковых абортов - 14;

- в 2020 году – 63, количество подростковых абортов – 16.

«Статистические данные свидетельствуют о недостаточной работе по профилактике беременности несовершеннолетних. В связи с этим необходимо активизировать проведение просветительской деятельности среди молодежи», - говорится в докладе омбудсмена.

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