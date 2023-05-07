Названы основные причины, которые приводят к гибели детей и подростков в Рязанской области

Скончались 96 детей в Рязанской области по различным причинам в 2022 году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2022 году в Рязанской области по различным причинам скончались 96 детей, из них 48 - на первом году жизни. Такие цифры привела уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. В 2021 году умерли 104 ребенка, из них 45 – на первом году жизни, в 2020 – 90 детей, 45 – на первом году жизни.

Как отметила омбудсмен, она ежедневно мониторит сведения о гибели и травмировании несовершеннолетних. Результаты мониторинга свидетельствуют, что значительным

остается количество детей, пострадавших от внешних причин (дорожно-транспортные происшествия, пожары, утопления, отравления, бытовой травматизм и тому подобное.

«Отсутствие должного контроля за поведением и местонахождением несовершеннолетних, пренебрежение правилами безопасности, незанятость детей в свободное от учебы время создают условия и являются основными причинами, способствующими ЧП и приводящими, в том числе, к гибели и травматизму несовершеннолетних», - отметила Евдокимова.

Кроме того, рязанский СК усмотрел пять фактов доведения до самоубийства в пяти случаях гибели детей (читать подробнее).