Увеличилось нападение собак на детей в Рязанской области в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области не теряет остроты и проблема нападением агрессивных животных на несовершеннолетних. На этом акцентировала внимание в ежегодном докладе уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

По данным управления Роспотребнадзора по Рязанской области, ежегодно порядка 600-700 детей в возрасте до 17 лет подвергаются укусам собак, в том числе домашних. В 2022 году пострадали 685 детей, в 2021 – 602, в 2020 – 620.

«Особую опасность представляют безнадзорные животные. В 2022 году в следственные органы СУ СК России по Рязанской области о нападениях безнадзорных собак на детей

поступило десять сообщений, требующих уголовно-правовой оценки», - говорится в докладе.

Кроме того, СК усмотрел пять фактов доведения до самоубийства в пяти случаях гибели детей в Рязанской области (читать подробнее).