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НовостиОбщество6 мая 2023 14:37

В райцентре Кораблино продолжают благоустраивать Центральный городской парк

Подрядчик приступил ко второму этапу работы
Источник:kp.ru
Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

В райцентре Кораблино начался второй этап благоустройства Центрального городского парка. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

В рамках второго этапа подрядчик демонтирует старые площадки, выпилит больные и старые деверья. Также установит площадку с качелями, уличными музыкальными инструментами.ю тренажеры. Кроме того, запланировано освещение парка и обустройство парковочных мест.

В рамках третьего этапа планируется провести озеленение. Все работы должны быть завершены до 1 сентября 2023 года.