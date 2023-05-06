В райцентре Кораблино продолжают благоустраивать Центральный городской парк

Фото: издательство "Пресса".

В райцентре Кораблино начался второй этап благоустройства Центрального городского парка. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

В рамках второго этапа подрядчик демонтирует старые площадки, выпилит больные и старые деверья. Также установит площадку с качелями, уличными музыкальными инструментами.ю тренажеры. Кроме того, запланировано освещение парка и обустройство парковочных мест.

В рамках третьего этапа планируется провести озеленение. Все работы должны быть завершены до 1 сентября 2023 года.