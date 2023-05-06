Рязанская область присоединилась к акции «Благодарим за Победу!»

Внимание к ветеранам и труженикам тыла - святой долг каждого.

В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне партийный проект «Крепкая семья» проводит акцию «Благодарим за Победу!». Школьники, воспитанники детских садов, учреждений дополнительного образования, студенты ссузов изготавливают и вручают открытки и поздравительные письма ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам концлагерей.

К акции также присоединились учреждения социальной защиты, культуры Рязанской области.

- Сейчас особенно важно сохранение памяти о том, какой ценой досталась победа нашему народу в Великой Отечественной войне. С каждым годом все меньше остается свидетелей тех страшных для страны событий. Мы благодарим наших героев и говорим им «спасибо за Победу!». За их подвиг, мужество, героизм, отвагу и смелость! – отметила региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Наталья Суворова.