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НовостиПроисшествия6 мая 2023 10:21

Сотрудник рязанской Госавтоинспекции отказался от взятки в 5000 рублей

Водитель-нарушитель хотел откупиться за грубое нарушение ПДД
Источник:kp.ru

В Милославском районе Рязанской области сотрудник Госавтоинспекции отказался от взятки в 5000 рублей. С помощью денег откупиться за грубое нарушение ПДД (выезд на полосу встречного движения) пытался 42-летний житель Белгородской области.

О факте предлагаемой взятки полицейский сообщил руководству. В настоящее время проводится проверка. В действиях водителя усматривается признаки уголовного преступления - статья УК РФ (Мелкое взятничество).

В случае возбуждения уголовного дела мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет и денежный штраф.