Сотрудник рязанской Госавтоинспекции отказался от взятки в 5000 рублей

В Милославском районе Рязанской области сотрудник Госавтоинспекции отказался от взятки в 5000 рублей. С помощью денег откупиться за грубое нарушение ПДД (выезд на полосу встречного движения) пытался 42-летний житель Белгородской области.

О факте предлагаемой взятки полицейский сообщил руководству. В настоящее время проводится проверка. В действиях водителя усматривается признаки уголовного преступления - статья УК РФ (Мелкое взятничество).

В случае возбуждения уголовного дела мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет и денежный штраф.