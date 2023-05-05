Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Пронском районе

Лоб в лоб столкнулись «Лада Ларгус» и Volkswagen Tiguan. Фото: издательство "Пресса".

5 мая на дороге Рязань — Скопин лоб в лоб столкнулись «Лада Ларгус» и Volkswagen Tiguan. Случилось это около 9:30 в 73 километрах от областного центра, в Пронском районе.

Как сообщает издательство «Пресса», по предварительным данным, «Лада» в момент столкновения обгоняла фуру. Впоследствии сильно искореженный «Ларгус» оказался в кювете, один из пассажиров - 31-летний мужчина - погиб, а водителя и трех других пассажиров госпитализировали в Новомичуринскую межрайонную больницу.

Главврач медучреждения Наталья Черницына рассказала, что трое пострадавших находятся в состоянии средний тяжести, один — в тяжелом состоянии.