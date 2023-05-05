В небе над селом Кораблино под Рязанью засняли БПЛА самолетного типа.

В небе над селом Кораблино под Рязанью заметили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Ya62.ru публикует видео, которое прислала местная жительница.

Женщина утверждает, что незадолго до этого она наблюдала (однако не успела снять на видео) либо еще один дрон, либо тот же, но летевший другую сторону и на гораздо меньшей высоте.

Официальной информации относительно данного случая пока не поступало.

Напомним, в Рязанской области с 7 ноября 2022 года введен запрет на использование БПЛА.