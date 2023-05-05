Очередная реорганизация затронула 17 детских садов Рязани

17 детских садов Рязани юридически объединяют в восемь. Фото: admrzn.ru

Администрация Рязани опубликовала постановления о реорганизации ряда дошкольных образовательных учреждений. Все они датированы 25 апреля. Согласно этим документам, 17 детских садов юридически объединят в восемь.

- детсад №1 присоединят к детсаду №59, заведующая Ольга Юферова;

- детсад №126 - к детсаду №120, заведующая Лариса Ашихманова;

- детсад №147 - к детсаду №17, заведующая Татьяна Поденко;

- детсад № 32 (Центр развития ребенка) и детсад №55 - к детсаду №20, заведующая Анна Андреева-Апушинская;

- детсад №9 - к детсаду №76, заведующая Светлана Князева;

- детсад №101 - к детсаду №13, заведующая Светлана Свирина;

- детсад №89 - к детсаду №104, заведующая Наталья Чистова;

- детсад №160 к детсаду №73, заведующая Жанна Решетникова.

В марте 2023 года аналогичным образом детсад №91 присоединили к детсаду №60. До этого, летом 2022-го, такую же процедуру провели с ДОУ под номерами 71 и 12, 159 и 75, 88 и 85. Тогда управление образование сообщало, что очереди в эти детсады тоже объединены, а количество групп набора и их возрастные категории остались прежними.