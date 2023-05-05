МЧС опубликовало метеопредупреждение в связи с заморозками 6-9 мая

МЧС предупредило рязанцев о заморозках с 6 по 9 мая.

Ночные заморозки в Рязанской области продлятся как минимум с 6 по 9 мая. Это следует из текста метеопредупреждения, опубликованного региональным МЧС в связи с похолоданием.

Со ссылкой на Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает, что в обозначенный период в ночные и утренние часы температура может падать до -5...0 градусов.

Ранее о заморозках сообщал федеральный Гидрометцентр, связывая их с поступлением в Европейскую часть России арктических воздушных масс по периферии скандинавского антициклона.