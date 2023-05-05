Отец, чей ребенок пешком под Рязанью ходит до школы по бездорожью 4 км, обратился к Путину

Под Рязанью мальчик вынужден ежедневно идти 4 км по бездорожью в школу. Фото: Александр ИЛЬИН.

Отец, чей ребенок пешком под Рязанью ходит до школы по бездорожью 4 км, обратился к президенту Владимиру Путину. Сделал это он через соцсети.

«Ребенок уже три года ходит по бездорожью четыре километра. Зимой дорогу чистят плохо, весной и осенью дорога в огромных канавах. Полтора года дело лежит в прокуратуре и в суде, за это время никакого решения нет. А 4 мая дорогу вообще перепахали тракторами, теперь нет вообще дороги», - написал Александр Ильин.

Обратился рязанец и к губернатору Павлу Малкову с требованием, прекратить бездействовать, чтобы «жители деревни Березовки могли проживать в цивилизованном мире, посещать магазины, почту, больницу, аптеку».

КП-Рязань подробно освещала эту проблему в сентябре 2022 года. ГИБДД не вносит эту дорогу в маршрут школьного автобуса, так как она небезопасна, а по мнению прокуратуры, в этой истории налицо бездействие регионального министерства транспорта (читать подробнее).