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НовостиПроисшествия5 мая 2023 9:43

На суд по делу об убийстве Елены Логуновой впервые пришли родители ее мужа

Родители Логунова пришли на суд в качестве свидетелей
Источник:kp.ru
Родители Александра Логунова впервые пришли в суд в качестве свидетелей.

Родители Александра Логунова впервые пришли в суд в качестве свидетелей.

В Рязани продолжается суд над Александром Логуновым. Его обвиняют в убийстве своей жены Елены Логуновой, а также 11 эпизодах распространения порнографии.

В настоящее время в суде идет процедура допроса свидетелей, и 4 мая в качестве свидетелей в суд явились родители Александра. Их вызывали и раньше, но у них были «уважительные причины» для неявки.

Следующее заседание состоится 10 мая, где допрос свидетелей продолжится.

Поскольку в суде могут быть разглашены сведения об интимных сторонах жизни участников, дело рассматривают в закрытом судебном заседании.