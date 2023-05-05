Движение по улице Баженова ограничили в Рязани до 7 мая

5 мая в связи с дорожными работами в Рязани ограничили движение транспорта по улице Баженова. Речь идет об участке между Голенчинским шоссе и Славянским проспектом, где проезжую часть сузят до одной полосы. Продлится это ограничение, как ожидается, до 19:00 7 мая.

Изменилась схема движения общественного транспорта. По данным пресс-служба горадминистрации, автобусы №6 от остановки «Микрорайон Братиславский» будут следовать по Славянскому проспекту. Маршрутки №№49М2, 65М2 от остановки «Психбольница» пустят по Голенчинскому шоссе и Славянскому проспекту.

Ранее сообщалось, что улицу Баженова на указанном участке отремонтируют за 12 млн рублей.