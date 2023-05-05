14 мая в Рязани пройдет велопробег в честь открытия летнего сезона

14 мая в рязанском Лесопарке состоится велопробег.

14 мая в рязанском Лесопарке состоится велопробег, посвященный открытию летнего сезона. На 9:30 намечен сбор участников возле сцены, а на 10:00 - старт велопробега.

Мероприятие организует управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани.

После велопробега, с 11:00 участников спортивного праздника пригласят посмотреть на выступления творческих коллективов, поучаствовать в викторине, мастер-классе и других активностях.