На М-5 в Рязанской области Toyota вылетела в кювет через отбойник

Авария случилась примерно в 20:14 на 295 километре М-5. Фото: УМВД по Рязанской области.

4 мая на М-5 «Урал» в Рязанской области вылетел в кювет автомобиль Toyota. Судя по фото, не помешал этому и отбойник вдоль трассы. По предварительной информации, 38-летний водитель из Ивановской области «не выбрал безопасную скорость движения».

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что авария случилась примерно в 20:14 на 295 километре М-5. Это участок, проходящий по территории Шиловского района.

В результате ДТП пострадали водитель и его 34-летний пассажир.