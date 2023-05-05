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НовостиПроисшествия5 мая 2023 8:09

На М-5 в Рязанской области Toyota вылетела в кювет через отбойник

Пострадали два человека - водитель и пассажир
Источник:kp.ru
Авария случилась примерно в 20:14 на 295 километре М-5. Фото: УМВД по Рязанской области.

Авария случилась примерно в 20:14 на 295 километре М-5. Фото: УМВД по Рязанской области.

4 мая на М-5 «Урал» в Рязанской области вылетел в кювет автомобиль Toyota. Судя по фото, не помешал этому и отбойник вдоль трассы. По предварительной информации, 38-летний водитель из Ивановской области «не выбрал безопасную скорость движения».

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что авария случилась примерно в 20:14 на 295 километре М-5. Это участок, проходящий по территории Шиловского района.

В результате ДТП пострадали водитель и его 34-летний пассажир.

Пострадали двое - водитель и пассажир легковушки.

Пострадали двое - водитель и пассажир легковушки.