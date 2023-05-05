Больше 60 жилых домов останутся без горячей воды с 10 мая

Администрация Рязани опубликовала список адресов, по которым с 10 мая отключат горячую воду. Это связано с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.

Исходя из графика, ранее опубликованного МУП «РМПТС», с 10 мая отключения произойдут по 84 адресам, из которых 61 - это жилые дома. При этом во всех случаях, кроме одного, восстановить ГВС планируется 23 мая, то есть спустя две недели. Только на улице Дачной, 14 управиться планируют лишь к 30 мая.

В перечень, с которым можно ознакомиться ниже, попали дома на улицах Фрунзе, Семинарской, Полевой, Ломоносова, Халтурина, Рыбацкой, Телевизионной, Лизы Чайкиной, Горького, Затинной, 1-е, 2-е и 3-е Бутырки, Есенина, Каширина, Колхозной, Зои Космодемьянской,, Лесопарковой, Пугачева, Рытикова, Свободы, Трудовой, на Куйбышевском и Окском шоссе, а также на проезде Речников и в Южном переулке.

- ул. Фрунзе, д. 2а (детская поликлиника №2), д. 2;

- ул. Семинарская, д. 46 (поликлиника №14), д. 44/3;

- ул. Полевая, д. 32 (МСЧ МВД России по Рязанской обл.);

- ул. Ломоносова, д. 44, д. 44а (госпиталь УВД), д. 9 корп. 1, д. 23;

- ул. Халтурина, д. 10 (д/сад №34), д. 7 (д/сад №77), д. 1б, д. 9;

- ул. Рыбацкая, д. 4 (д/сад №66);

- ул. Телевизионная, д. 5а (д/сад №69), д. 21;

- ул. Лизы Чайкиной, д. 2а (д/сад №78);

- ул. Горького, д. 20 (д/сад №111), д. 14, д. 15, д. 15 корп. 1, д. 15 корп. 2;

- ул. Затинная, д. 34а (д/сад №119), д. 30, д. 30 корп. 1;

- ул. 1-е Бутырки, д. 34 (д/сад №133), д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 40/1;

- ул. 2-е Бутырки, д. 1, д. 5, д. 9, д. 11, д. 13;

- ул. 3-и Бутырки, д. 1, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 2, д. 2б, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 3, д. 3 корп. 4, д. 3 корп. 9;

- ул. Есенина, д. 41, д. 43, д. 45, д. 45 корп. 1, д. 47/24, д. 71;

- ул. Каширина, д. 1;

- ул. Колхозная, д. 12, д. 14, д. 14 корп. 1, д. 16;

- ул. Зои Космодемьянской, д. 33;

- ул. Куйбышевское шоссе, д. 1, д. 14/1;

- ул. Лесопарковая, д. 8 корп. 1, д. 10, д. 10 корп. 2, д. 12 корп. 1, д. 12 корп. 3;

- ул. Окское шоссе, д. 1;

- ул. Пугачева, д. 14, д. 15;

- ул. проезд Речников, д. 1, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 4;

- ул. Рытикова, д. 18/32;

- ул. Свободы, д. 95;

- ул. Трудовая, д. 1 корп. 1, д. 5/8, д. 7, д. 24/38;

- ул. Южный переулок, д. 10.