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НовостиОбщество5 мая 2023 7:17

С 6 мая в Рязанской области начнутся заморозки

Из-за притока арктического воздуха при прояснениях температура ночью упадет до отрицательных значений
Источник:kp.ru
Согласно предварительному прогнозу рязанских метеорологов, местами в ближайшие две ночи похолодает до -2...-3 градусов.

Согласно предварительному прогнозу рязанских метеорологов, местами в ближайшие две ночи похолодает до -2...-3 градусов.

В Рязанской области, как и на большей части ЦФО, в период с 6 по 8 мая ожидаются заморозки. Регион в связи с этим оказался в «оранжевой» зоне опасности погоды на карте метеопредупреждений Гидрометцентра России.

Причина похолодания - арктический воздух, поступивший в Европейскую часть по периферии скандинавского антициклона. По ночам при прояснениях он обусловит понижение температуры до отрицательных значений.

Метеорологи Рязанского гидрометцентра в предварительном прогнозе указали, что в ближайшие две ночи - на субботу и на воскресенье - термометры покажут значения в пределах 0...+5 градусов, но местами все же произойдут заморозки до -2...-3 градусов. Их федеральные коллеги допустили, что температура местами может упасть и до -5.