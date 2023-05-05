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НовостиОбщество5 мая 2023 7:06

Рязанцы продолжают давать своим детям редкие и полузабытые имена. Удивительный список

В апреле 2023 года рязанцы продолжили давать своим детям редкие и полузабытые имена
Источник:kp.ru
Органы ЗАГС назвали самые популярные и редкие имена рязанских детей по итогам апреля 2023 года.

Органы ЗАГС назвали самые популярные и редкие имена рязанских детей по итогам апреля 2023 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появился список самых редких и наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в апреле 2023 года в Рязани и Рязанской области. По данным регионального ЗАГС, чаще всего в прошлом месяце регистрировали детей со следующими именами:

- мальчикам: Максим, Михаил, Александр, Иван, Артем, Матвей, Евгений, Кирилл, Дмитрий, Тимофей;

- девочкам: Алиса, Варвара, Екатерина, София, Анна, Мария, Полина, Василиса, Вероника, Арина.

Редкие имена, которые рязанцы осмелились дать своим детям в апреле 2023 года:

- мальчики: Аким, Святослав, Мирослав, Гордей, Герман, Станислав, Григорий, Богдан, Савелий, Федор;

- девочки: Афина, Анфиса, Виолетта, Антонина, Агния, Злата, Аглая, Агата, Матрона, Ульяна.