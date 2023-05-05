Иномарка пронеслась по встречной полосе Первомайского проспекта в Рязани и попала на видео

Автомобилист пронесся по встречке напротив дома 53 по Первомайскому проспекту.

4 мая в Рязани засняли автохама, который на большой скорости пронесся по встречной полосе Первомайского проспекта. Если время на видеорегистраторе одной из попутных машин выставлено верно, инцидент произошел примерно в 15:01.

Грубо нарушил ПДД водитель при движении со стороны улицы Вокзальной и Московского шоссе напротив дома №53 по Первомайскому проспекту. Таким маневром он объезжал затор, образовавшийся перед площадью Победы.

«По данному факту проводится проверка», - прокомментировала видео, появившееся в группе «Рязань», пресс-служба областной Госавтоинспекции.