Новое здание музея Рязанского кремля с планетарием ввели в эксплуатацию

Здание музея Рязанского кремля на улице Соборной разрешили ввести в эксплуатацию. Фото: ppk-ez.ru.

В Рязани получил разрешение на ввод в эксплуатацию самый известный городской долгострой – новое здание музея Рязанского кремля на улице Соборной. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила пресс-служба компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая в 2021 году взялась доделывать объект.

Как рассказали в компании, общая площадь здания составила почти 20 тысяч квадратных метров. В музее разместятся выставочная зона, реставрационная мастерская, библиотека, читальный и конференц-залы, детский центр, а также планетарий с экспозицией, посвященной космосу.

- Планетарий оборудован современным аудиовизуальным оборудованием, которое позволит посетителям погрузиться в мир космоса и ощутить себя на просторах Вселенной, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что новое здание рассчитано на посещение до 1600 человек в день. Первых посетителей историко-архитектурный музей-заповедник сможет принять уже в 2023 году.

Долгострой на улице Соборной начали возводить еще в 2015 году по заказу минкульта России. Сдать объект должны были в марте 2018 года, однако сроки неожиданно сдвинулись сначала на октябрь 2020, а после – на конец ноября 2021 года. Позже даты под разными предлогами переносились еще несколько раз. В марте 2023 года директор музея Виталий Попов сообщил, что трехэтажное здание откроется в декабре (подробнее).