Телемост с бойцами, находящихся в зоне СВО, прошел в Рязани

В Рязанской области состоялся телемост в честь Дня Победы с участниками СВО.

На площадке областного военкомата состоялся телемост для рязанских воинов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, и их родственников. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Общались с бойцами ветераны Великой Отечественной войны, чиновники, а также военный комиссар Рязанской области Олег Серкез.

Военнослужащие поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы, и отметили, что подвиги дедов и прадедов сегодня служат для них примером.

Во время телемоста бойцы, находящиеся в зоне СВО, смогли пообщаться и со своими родными людьми. Последние ждут их скорейшего возвращения домой.