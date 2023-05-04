В РГУ раскрыли тайну почерневшего памятника Шурику и Лидочке

Памятник Шурику и Лидочке во дворе Рязанского госуниверситета решили обновить. Фото: РГУ им. С.А. Есенина

Памятник Шурику и Лидочке во дворе Рязанского госуниверситета вновь покрыли бронзовой краской. Как оказалось, черной была только основа, и в соцсетях скульптуру застали в промежуточном варианте.

«Скульптуры очистили от старой краски, нанесли черную основу и покрыли бронзовым цветом с элементами художественного оформления. Работы провели в рамках общего благоустройства территории вуза», - сообщает РГУ им. С.А. Есенина в официальной группе.

Реставрацию, как отмечено в публикации, выполнили пятеро студенток, представляющих факультет филологии и национальной культуры и институт иностранных языков.

Памятник киногероям в исполнении Александра Демьяненко и Натальи Селезневой появился во двое РГУ в 2015 году. Он отсылает к сцене из фильма «Операции Ы» Леонида Гайдая и символизирует прилежную учебу.