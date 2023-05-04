Под Рязанью растут две несанкционированные свалки строительного мусора

Свалка возле села Шумашь.

Две несанкционированные свалки обнаружены под Рязанью в непосредственной близости к реке Оке. Журналисты ГТРК «Ока» побывали на них вместе с госинспектором Россельхознадзора Юрием Сеничкиным.

«Установлено захламление твердыми коммунальными отходами и строительными древесными фрагментами на площади болеее 1000 кв.м», - сказал Сеничкин о свалке на правом берегу Оки, недавно засветившейся в соцсетях.

Скопления мусора замечены вдоль грунтовой дороги, проходящей по полю возле Солотчинского шоссе.

Стихийное скопление мусора на правом берегу Оки.

Во втором случае собственник допустил захламление участка около поворота на Спасск (уже левый берег Оки) на площади 1 гектар. Там кто-то свалил фрагменты бетонных плит, промышленные емкости, мешки со строительными отходами и иной хлам.

«Россельхознадзор уже пресекал нарушение в этом месте. На землях сельхозназначения хотели вырыть водоем. Теперь собственник создает свалку», - говорится в сюжете.

Также коллеги отмечают, что к землям сельхозназначения относятся оба участка.