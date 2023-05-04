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НовостиОбщество4 мая 2023 11:56

В Рязанской области 5 мая пойдет дождь и похолодает до +14 градусов

Ночные заморозки синоптики пока не обещают
Источник:kp.ru
Дожди и небольшое похолодание ожидают Рязанскую область в пятницу, 5 мая.

Дожди и небольшое похолодание ожидают Рязанскую область в пятницу, 5 мая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятница, 5 мая, в Рязанской области будет немного сырой и относительно теплой, но температура воздуха уже постепенно начинает понижаться. Синоптики рязанского филиала Росгидромета ожидают, что в дневные часы воздух в регионе прогреется только до +9…+14 градусов.

При этом обойдется без заморозков – перед рассветом столбики термометров покажут не ниже +3…+8 по Цельсию. Прогнозируется облачная погода, пройдет небольшой, а местами и умеренный дождь. Ветер северо-западного и западного направлений ночью 4 – 9 метров в секунду, днем усилится до 6 – 11 м/с.

Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать и к вечеру опустится до 748 мм ртутного столба.