Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 10:52

О ходе благоустройства Малого шоссе в Рязани рассказала Елена Сорокина

Скоро на участке начнут заливку бетона. Выделены «островки» под озеленение
Источник:kp.ru
На Малое шоссе в Рязани 4 мая приезжала глава горадминистрации Елена Сорокина.

На Малое шоссе в Рязани 4 мая приезжала глава горадминистрации Елена Сорокина.

На Малом шоссе в Рязани, где благоустраивают пешеходный участок между улицей Вокзальной и 1-м Вокзальным проездом, 4 мая побывала глава горадминистрации Елена Сорокина. На официальной странице она рассказала о ходе работ.

По словам градоначальницы, подрядчик проложил коммуникации под освещение и видеонаблюдение. Под землю перенесены существующие воздушные линии.

«В настоящее время подрядчик готовит основание под бетон, заливка запланирована на этой неделе. До конца мая первая часть территории со стороны вокзала должна быть в плитке», - рассказала Елена Сорокина.

Также она заметила, что выделены «островки» под озеленение. Ранее КП-Рязань сообщала, что на Малом шоссе высадят ясени, клены и четыре вида кустарников. Из малых архитектурных форм установят качели, навесы со скамьей, поворотные стулья (читать подробнее).

«Проговорили с подрядчиком, что темпы работ нужно наращивать», - пишет глава администрации.

Она призвала «минимизировать неудобства для жителей» и поручила спилить аварийные деревья на прилегающей территории.

Скоро рабочие приступят к заливке бетонного основания.

Скоро рабочие приступят к заливке бетонного основания.