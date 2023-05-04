Рязанцам предложили бесплатно обследовать родинки на предмет меланомы

Рязанцем предложили бесплатно обследовать родинки на современном оборудовании на предмет меланомы. Фото: rokkvd.ru

Минздрав анонсировал на 13 мая акцию, посвященную Дню диагностики меланомы в России. С 9.00 до 15.00 в Рязанском кожно-венерологическом диспансере (улица Спортивная, 9) пациенты смогут бесплатно обследовать родинки на видеодерматоскопе - уникальном для региона современном диагностическом устройстве. Информация размещена и на сайте ОККВД.

«Видеодерматоскопия выгодно отличается от стандартного дерматоскопического обследования. Доктор не просто осматривает кожу под увеличением, а делает это с использованием цифровой камеры на высокотехнологичном оборудовании», - поясняет пресс-служба областного минздрава.

Впрочем, есть и ограничения: обследовать смогут только 30 человек. Поэтому необходима предварительная запись, которую можно пройти по телефону 8(900)969-69-55 в будни с 8:00 до 20:00.

Медики подготовили памятку, в каких случаях родинку нужно срочно обследовать:

- она поменяла цвет или поверхность;

- есть кровотечение;

- волосы на родинке начали выпадать;

- родинка начала быстро и несимметрично увеличиваться;

- родинка часто травмируется либо на коже есть длительно незаживающие раны.