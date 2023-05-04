Сотрудники «Рязаньэнерго» провели весенние субботники

Фото: Рязаньэнерго.

Энергетики навели порядок на территориях, прилегающие к зданиям и сооружениям электросетевой компании, в том числе возле знаменитой опоры ЛЭП с символикой ВДВ и на пешеходной части на улице МОГЭС.

В субботниках, проходящих в течение месяца, участвовали работники управления филиала и районов электрических сетей, а также члены Совета молодежи. Сотрудники покрасили бордюры, очистили тротуары, обрезали кустарники, собрали и вывезли мусор и прошлогоднюю листву.

«Филиал «Рязаньэнерго» всегда принимает участие в месячниках по благоустройству города и области. Тем самым, энергетики проводят обустройство окружающей среды, сделав ее более комфортной для проживания и трудовой деятельности. Подобные мероприятия – это не только отражение командного духа компании, но и забота о месте своего проживания», – отметил и.о. заместителя генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» – директора филиала «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев.

Фото: Рязаньэнерго.